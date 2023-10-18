İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Saldırıda Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in gıyabi cenaze namazı kıldırdığı program, cemaatin dua etmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan, kent genelindeki camilerde de İsrail'in hastane saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için Balıklı Göl Yerleşkesi'nde bulunan Mevlid-i Halil Camisi'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Programa katılanlar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Malatya-Adıyaman

Malatya'daki Kernek Karagözlüler Camisi'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için program düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua ettiği programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Cemaat daha sonra İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Adıyaman Yenipınar Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

Cemaat daha sonra öğle namazının ardından saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.