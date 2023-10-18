İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırı sonrası yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan birçok sivil toplum kuruluşu (STK) ve vatandaşlar bir araya gelerek, İsrail'i protesto etti.

İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırı sonrası yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan birçok sivil toplum kuruluşu (STK) ve vatandaşlar bir araya gelerek, İsrail'i protesto etti.

Günlerdir abluka altına aldığı Gazze'yi bombalayan İsrail, bir hastaneye yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bir saldırı düzenledi. İsrail tarafı, saldırıya ilişkin Hamas tarafından atılan roketleri sorumlu tutarken, yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye'nin birçok şehrinde sokaklara inen çok sayıda vatandaş, İsrail'in saldırılarını protesto etti. Bitlis'in Tatvan ilçesinde de Yaşam AVM önünde toplanan çok sayıda kişi ve STK'lar, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. - BİTLİS