İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Irak'ta protesto edildi
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hastane saldırısı, Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Iraklı devlet memurları, İsrail'in savaş suçu olarak nitelendirilen saldırıya tepki gösterdi ve bölge ülkelerinden Gazze'ye yardımların artırılmasını istedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin ölümüne neden olan hastane saldırısı Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.
Kerkük Valiliği, Sağlık Müdürlüğü, Belediye Müdürlüğü, Kerkük Havaalanı ile bazı kamu kurumları önünde toplanan devlet memurları, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
Irak ve Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurarak işlediği savaş suçunu kınadı.
Savaşın ve sivillere yönelik saldırıların bir an önce durmasını isteyen göstericiler, bölge ülkelerinden Gazze'deki sivillere yardımlarını artırmasını istedi.
İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısıyla işlediği savaş suçuna karşı tüm Iraklıları protestolar düzenlemeye çağırmış, Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi de ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.