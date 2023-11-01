İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırısı dehşete düşürdü

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın) Filistin Direktörü Jason Lee, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görünce dehşete düştüklerini belirtti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 100 kişinin hayatını kaybettiğini ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğunu açıkladı.

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın) Filistin Direktörü Jason Lee, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görünce dehşete düştüklerini belirtti.

Lee, örgütün X hesabından yaptığı paylaşımda, " Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha fazla ailenin ölümüne ve yaralanmasına neden olan yıkımı gördüğümüz için dehşete düştük. Siviller korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.