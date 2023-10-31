İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında çok sayıda ölü

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğüne ilişkin haberler karşısında dehşete düştüklerini bildirdi.

MSF, X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, " İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğüne ilişkin haberler bizi dehşete düşürdü. Saldırının ardından çok sayıda yaralı Şifa Hastanesine ulaştı ve burada ekiplerimiz acil tıbbi müdahalede bulundu." ifadeleri yer aldı.

Bu son anlamsız şiddet olayının kınandığı belirtilen paylaşımda, Gazze Şeridi boyunca daha fazla ölümün önlenmesi için MSF'nin "acil ateşkes çağrısı" yinelendi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.