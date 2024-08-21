Üye Girişi
Haberler
BBC

İsrail'in Gazze'deki bir okula düzenlediği saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de Hamas'ın sivil savunma yetkililerine göre yerinden edilenlerin sığındığı bir okula İsrail'in hava saldırısı düzenlemesi sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ise okulda yer alan Hamas kumanda ve kontrol merkezinin hedef alındığını, sivil kayıpların engellenmesi için gerekli önlemlerin alındığını iddia etti.

Gazze’de Hamas’ın sivil savunma yetkililerine göre yerinden edilenlerin sığındığı bir okula İsrail’in hava saldırısı düzenlemesi sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Gazze’nin batısında bulunan Rimal mahallesindeki Mustafa Hafız okulunun yıkıntıları arasında kalan kimi kişilere ulaşılmakta güçlük çekildiği aktarıldı.

İsrail ordusu ise okulda yer alan Hamas kumanda ve kontrol merkezinin hedef alındığını, sivil kayıpların engellenmesi için gerekli önlemlerin alındığını iddia etti.

Salı sabahı okula düzenlenen saldırının ardından sosyal medyada paylaşılan bir videoda kadınların ve çocukların çığlık atarak kaçıştığı görülüyor.

Daha sonra kamera kenara kaydığında iki katlık binanın dümdüz olduğu fark ediliyor.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanığı Muhammed, “Güvenli bir şekilde oturuyorduk, patlamayı görmedik. Ancak insanlar gitti, öldüler. Yıkıntıların altında kaldılar” dedi.

Gazze’deki sivil savunma biriminin sözcüsü olan Mahmud Basal, okulda 700 kişinin yaşadığının düşünüldüğünü aktardı.

Diğer yandan Salı günü bir mülteci kampına düzenlenen saldırıda ise beş kişinin öldüğü belirtildi.

Bir okula saldırıda 70 kişi ölmüştü

Bu ayın başında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, İsrail’in okullara gerçekleştirdiği saldırıların sıklaşmasını kınamıştı.

Bu uyarı 10 Ağustos’ta El-Tabain okuluna düzenlenen saldırıda 70 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

İsrail ordusu ise bu okulda en az “31 teröristin öldürüldüğünü” öne sürdü.

BM, o zaman 4 Temmuz’dan beri okullara 21 saldırının düzenlendiğini ve 274 kişinin öldüğünü aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise ateşkes görüşmeleri için bölgede çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.

Blinken, İsrail'in Gazze’de ateşkes için ülkesinin hazırladığı 'ara teklifi' kabul ettiğini söyledi.

Blinken, karar sırasının Hamas'ta olduğu mesajını verdi.

Ancak iki taraf da ateşkesin hayata geçmemesinden ötürü birbirini suçluyor.

Diğer yandan İsrail ordusu, Pazartesi günü Han Yunus'ta altı rehinenin cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.

Hamas’ın düzenlediği 7 Ekim’deki saldırıda 251 kişi rehin alınmıştı.

Bunun karşısında İsrail’in Hamas’a karşı açtığı savaşta Gazzeli yetkililere göre 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

BBC

Uluslararası İlişkiler Orta Doğu İsrail Dünya Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title