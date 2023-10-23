İsrail'in Gazze'de saldırı düzenlediği Rio adlı kafede yıkım görüntülendi

İsrail'in Gazze'de saldırı düzenlediği ve 11 kişinin hayatını kaybettiği Rio adlı kafede meydana gelen yıkım görüntülendi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Sivil yerleşim alanlarını vuran İsrail, hedef aldığı yerleşim alanlarını okul, hastane, fırın ayırmadan vuruyor. İsrail'in Cumartesi gecesi boyunca düzenlediği hava saldırılarında vurduğu kafe yerle bir oldu. Han Yunus şehrinde bulunan 11 kişiye mezar ola Rio adlı kafede meydana gelen yıkım görüntülendi. Taş yığınına dönen kafenin duvarlarındaki kan izleri dikkat çekti. - GAZZE