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İsrail'in Gazze'de Okula Saldırısı: 22 Ölü

İsrail'in Gazze'de Okula Saldırısı: 22 Ölü
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İsrail, Gazze'nin merkezindeki sivillerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenleyerek 15'i çocuk toplamda en az 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla ilgili uluslararası yardım kuruluşları ve Fransa'dan tepki geldi.

İSRAİL'in Gazze'nin merkezinde sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 15'i çocuk olmak üzere en az 22 kişi hayatını kaybetti. Fransız milletvekili Thomas Portes, saldırıda çıkan yangında ölen Filistinli bir genç ve ailesi için tepki gösterdi.

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'nin merkezinde sivillerin sığındığı bir okulun avlusuna hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, "Gazze'de düzenlenen bir hava saldırısında bir okul avlusu vuruldu ve insanların uyuduğu çadırlar yandı. Burası çocuk felci aşılama alanı olarak kullanılacaktı. Yıkımı durdurmak için acilen bir ateşkese ihtiyaç duyulmaktadır" denildi.

Dünya genelinde 116 ülkede faaliyet gösteren ve merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan uluslararası yardım kuruluşu 'Save the Children' saldırıyla ilgili olarak, "Gazze'nin merkezinde sığınak olarak kullanılan bir okul bombalanarak 15'i çocuk olmak üzere en az 22 kişi öldürüldü. Ayrı bir olayda ise beş çocuğun Gazze'nin kuzeyinde bir sokak köşesinde oynarken insansız hava aracı saldırısı sonucu öldüğü bildirildi. Filistinli çocukların maruz kalmaya devam ettiği şiddeti normal olarak kabul edemeyiz. Birleşik Krallık Hükümeti'ni, acil ve kesin bir ateşkes sağlanması ve İsrail Hükümeti'ne yapılan tüm silah satışlarının askıya alınması için güç ve nüfuzunu kullanmaya çağırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

FRANSIZ MİLLETVEKİLİ'NDEN TEPKİ

Fransa'da muhalif milletvekili Thomas Portes, İsrail'in saldırısı sonrası bölgede çıkan yangında hayatını kaybeden Filistinli bir genç ve ailesiyle ilgili tepki gösterdi. Portes, "Şaban, İsrailli soykırımcılar tarafından annesi Alaa Al-Dalou ile birlikte diri diri yakıldı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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