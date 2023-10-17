İsrail'in Gazze'de kara harekatı durumunda çocuk ölümlerinde büyük çapta artış bekleniyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze'de kara harekatı düzenlemesi durumunda çocuk ölümlerinde büyük çapta artış olacağından endişe edildiğini açıkladı. HRW verilerine göre, İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den beri günde ortalama 100 çocuk olmak üzere, şu ana kadar 1000'den fazla çocuk yaşamını yitirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze'de kara harekatı düzenlemesi durumunda çocuk ölümlerinde "büyük çapta artış" olacağından endişe edildiğini açıkladı.

HRW verilerine göre, İsrail- Filistin çatışmalarının başladığı 7 Ekim'den beri günde ortalama 100 çocuk olmak üzere, şu ana kadar 1000'den fazla çocuk yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansına konuşan HRW Çocuk Hakları Direktörü Bill Van Esveld, İsrail tarafından Gazze'de kara harekatı yapılması halinde çocuk ölümlerinde büyük çapta artış görmenin muhtemel olduğunu belirtti.

Süregelen hava saldırıları ve bombardımanın yanı sıra kuşatma altındaki Gazze'de düzenlenecek bir kara harekatının, daha fazla İsrail birliği, tankı ve ağır silahı içereceğini anlatan Esveld, "Kendi güvenliğinden endişe eden İsrail birliklerinin sayısını ve silah kapasitesini arttırıyorsun. Söz konusu operasyonun Hamas'ı ortadan kaldırmak için düzenlendiği de hesaba katılırsa bu ölümcül bir kombinasyon." ifadelerini kullandı.

Bir haftada 1 milyon kişi yerinden edildi

"Nekbe" olarak adlandırılan "Büyük Felaket"in meydana geldiği 1948'den beri görülmemiş sayıda Filistinlinin hava saldırılarından kaçmak için özellikle Gazze'nin kuzeyinden bölgenin dışına kaçtığını kaydeden Esveld, "Nekbe'den beri görmediğimiz sayıda insan Gazze'de zorla yerinden edildi. Bir haftada 1 milyon kişi..." değerlendirmesinde bulundu.

500 bin çocuk zorla yerinden edildi

Gazze'nin nüfusunun yaklaşık yarısının 18 yaşının altında olduğu belirten Esveld, 500 bin çocuğun zorla yerinden edildiğini söyledi.

Esveld, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki yerleşimcilere yaptığı güneye gitme çağrısıyla kitlesel göçlerin arttığına dikkati çekerek, "Gazze Şeridi'nin bir ucundan öbür ucuna su ve gıda olmadan saatlerce yürüyen çocuklar var." dedi.

Bölgedeki elektrik, su ve insani yardım kesintilerine ek olarak, arabalar için yakıtın da bitmesiyle yerinden edilenlerin yürümek zorunda kaldığı biliniyor.

Esveld, "(Yerinden edilen Filistinlilerin) Arabalarının yakıtı olsaydı bile aracı kullanmak istemezlerdi çünkü konvoyun bombalanacağından endişe ederlerdi. Konvoy halinde hareket edebilseler bile pek çok yol moloza dönmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Yıkımın psikolojik etkilerine değinen Esveld, bombardıman sırasında bölgeden tahliye edilen çocukların travma yaşadığını çünkü gidecek yerleri olmadığını aktardı.

Esveld, güvenli bir yer bulamayan çaresiz ailelerin, hastanelerin içine ve çevresine sığındığını söyledi.

Hastalık riski

HRW yetkilisi, Gazze'deki çocukların saldırı ve bombardımanlar kadar tedavi edilmeyen hastalık ve enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Çatışma alanında çalışan bir doktorun verdiği bilgileri aktaran Esveld, çiçek hastalığının bölgedeki çocuklar arasında hızla yayıldığını söyledi.

Esveld, temiz içme suyuna erişimin kısıtlandığı bölgedeki mevcut suyun yüzde 90'ının kirli olduğunu ve çocukların bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız halde bulunduğunu vurguladı.

Hastanelerin durumu

Su, elektrik ve yakıtsız, tıka basa dolu Gazze hastanelerine değinen Esveld, Gazze'nin kuzeyindeki 20, Refah'taki 1 hastanenin tahliye edilmesi emri verildiğini belirterek, "Hastaneler de güvenli yerler değil." dedi.

Esveld, karşılaştığı bir vakada, hastaneye 2 ağır yaralı çocuğun getirildiğini ancak burada sadece bir solunum cihazı olduğu için sağlık çalışanlarının hangisini kurtaracaklarını seçmekte zorlandığını aktardı.

"Çocukların öldürülmesi kaza eseri değil"

HRW yetkilisi, tüm aile üyelerinin yaşamını yitirerek nüfustan silindiği ve yüzlerce çocuğun can verdiği Gazze'deki durumun "yüksek patlayıcı silahların kalabalık bölgelerde kullanılmasının tahmin edilebilir bir sonucu" olduğuna işaret etti.

Esveld, "Kaçınılmaz şekilde, yarısından fazlası çocuklardan oluşan bir nüfusta, günde 100 civarı çocuğu öldürmelerinin şaşırtıcı olmadığını biliyor olmalılar. Bu bir kaza değil. Bunun gibi sonuçları öngörebildiğinde durman gerekir." ifadelerini kullandı.