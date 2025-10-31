İsrail'in Gazze Bombardımanları Devam Ediyor, ABD Uluslararası Güç Görevlendirmeyi Planlıyor

(ANKARA) - İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'u ve Gazze'nin kuzeyindeki mahalleleri vurmaya devam ediyor. ABD bölgeye uluslararası güç konuşlandırmayı planlıyor.

Gazze'ye yönelik medya anlukası nedenyle uluslararası basın kuruluşlarının yalnızzca yerel gezeteciler yoluyla aktarabildiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'u ve Gazze'nin kuzeyindeki mahalleleri vurmaya devam ediyor. İsrail güçlerinin Şucaiyye Mahallesi'nin doğusu ve Cibaliye kasabasının doğusundaki Filistinli sivillerin çadırlarına ve evlerine otomatik silahlarla ateş açtığı, aynı zamanda insansız hava araçlarının Gazze üzerinde uçuşlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Gazze sakinleri, ateşkes sürerken gıda ve barınak bulmakta zorlandıklarını ve İsrail'in tam kapsamlı bombardımana yeniden başlamasından korktuklarını söylüyor.

Suudi Arabistan merkezli El Hadas'a konuşan Batılı kaynaklar, Washington'ın haftalar içinde Gazze'ye uluslararası bir güç konuşlandırmayı öngören bir plan üzerinde çalıştığını belirtti. İsrail merkezli Kanal 12'ye dayandırılan haberlerde ABD'nin İsrail'in şerhine rağmen Türkiye'nin Gazze sınırına konuşlanacak barış gücünde yer almasını istediği iddia edildi.

Öte yandan, Amerikalı ve İsrailli yetkililer, ABD merkezli Axios haber sitesine yaptıkları açıklamada, ABD'nin Hamas üyelerine güvenli bir geçiş koridoru teklif ettiğini, böylece İsrail kontrolündeki bölgelerden Hamas'ın kontrolündeki alanlara geçebilmelerine olanak sağlanacağını söyledi.

Yetkililer, bu önerinin amacının, ateşkesi kalıcı hale getirmek ve Gazze'nin İsrail kontrolündeki kısmını Hamas'tan arındırmak olduğunu belirtti.

Beyaz Saray da 29 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'nı açıklamıştı. Plan, çatışmanın çözümünü hedefliyor ve Gazze'de geçici dış yönetim kurulmasını ile istikrarı sağlamak için uluslararası güç konuşlandırılmasını öngörüyor.

Hamas'ın perşembe gecesi Kızılhaç aracılığıyla iki rehinenin cesedini İsrail'e teslim etmesinin ardından, Han Yunus'taki Nasser Tıp Merkezi de İsrail'in 30 Filistinlinin cenazesini Gazze'ye iade ettiğini bildirdi.