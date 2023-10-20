İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Kahramanmaraş'ta Abdülhamit Han Cami'nde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar, namaz sonrasında dualar ederek İsrail'in saldırılarını kınadı.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Abdülhamit Han Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kahramanmaraş'ta Abdülhamit Han Cami'ni dolduran vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Filistin" konulu cuma hutbesini dikkatle dinledi. Cuma Namazı sonrasında cami avlusunda toplanan yüzlerce vatandaş, Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı gıyabi cenaze namazını kıldı ve daha sonra dualar edildi.
Namaz sonrasında Filistin lehine sloganlar atan vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını ise kınadı. - KAHRAMANMARAŞ