Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Nevşehir'de İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için sela okundu

Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Nevşehir'de İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde selanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, saldırılarda ölenler için dua edildi.

Öğle namazının ardından hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Niğde

Niğde'de Dışarı Cami bahçesinde öğle namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Etkinliğe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde öğle namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi.

Öğle namazının ardından da cami içerisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaza sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kayseri

Kayseri'de Hunat Camisi'nde öğle namazı sonrası İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Cami çıkışında ise bazı vatandaşlar ellerindeki Filistin bayrağı ile İsrail'e tepki gösterdi.

Vatandaşlar, "Ümmetiz, kardeşiz kazanacağız", "Kahrolsun İsrail" ve "Gazze'ye uzanan eller kırılsın" sloganı attı.

Nevşehir

Nevşehir'de, camilerde öğle namazından önce Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Öğle namazının ardından Kurşunlu Cami içinde, Filistin'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.