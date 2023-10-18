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İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için Tokat, Çankırı, Çorum, Amasya ve Kastamonu'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Camilerde sela okundu, dua edildi ve Filistin halkının özgürlüğü için dileklerde bulunuldu.