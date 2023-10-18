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İsrail'in Filistin'deki katliamı için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenler için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı. İmaret Caminde öğlen namazının ardından gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazını Müftü Sinan Kazancı kıldırdı. İsrail'in katliamının kılındığı etkinlikte saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edilip, bölgede zulmün son bulması temenni edildi. Gıyabi cenaze namazının ardından cemaat dağıldı.