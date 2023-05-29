İsrail'in ekonomik faaliyetleri Akdeniz'deki deniz memelilerine zarar veriyor

Bilim insanları, İsrail'in ekonomik faaliyetlerini yürüttüğü suların çeşitli balina ve yunus türlerine ev sahipliği yaptığını, bunlardan ikisinin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu ortaya koydu. İsrail'in planladığı yeni doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinin deniz memelilerine ciddi zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.

KUDÜS, 29 Mayıs (Xinhua) -- Bilim insanları, Akdeniz'de İsrail'in ekonomik faaliyetlerini yürüttüğü suların çeşitli balina ve yunus türlerine ev sahipliği yaptığını, bunlardan ikisinin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu ortaya koydu.

Greenpeace İsrail'den Pazar günü yapılan açıklamaya göre deniz memelilerinin akustik-görsel izlenmesine dayalı bir tarama çalışması da içeren araştırma, Greenpeace, Hayfa Üniversitesi ve İtalyan bilim insanları tarafından yürütüldü.

Ekip, Hayfa kıyılarından 15 kilometre açıkta dört Cuvier gagalı balinasının yanında bir grup ispermeçet balinası da tespit etti.

İspermeçet balinası Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde "hassas" kategorisinde tanımlanırken, Cuvier gagalı balinasının Akdeniz'deki popülasyonu da hassas kategorisinde bulunuyor.

Bilimsel çalışma kapsamında İsrail sularında bir şişe burunlu yunus ve bilinmeyen bir türe ait yedi yunus daha tespit edildi.

Greenpeace, Akdeniz'de yamaçlarla sınırlandırılmış kanallara sahip geniş derin tabanların bulunduğunu, bunların deniz memelileri için önemli yaşam alanları olduğunu kaydetti.

İsrail'in ekonomik faaliyetlerini yürüttüğü sularda planlanan yeni doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinin, iki balina türü başta olmak üzere deniz memelilerine ciddi zarar verebileceği uyarısında bulunan araştırmacılar, deniz memelilerine yönelik sistematik bir çalışmanın vakit geçirilmeden yapılması gerektiği belirtti.

Araştırmacılar, "Söz konusu iki balina türü, insan faaliyetlerinden kaynaklanan gürültüden olumsuz etkilenmekte olup denizde meydana gelebilecek bir sızıntı faciası durumunda ciddi zarar görebilirler" ifadelerini kullandı.