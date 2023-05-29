İsrail'in Denizde Kullanılacak Demir Kubbe Sisteminin Testi Başarıyla Sonuçlandı

İsrail Savunma Bakanlığı, ülkenin Akdeniz kıyısındaki doğal gaz sahalarını korumak için denizde kullanılmak üzere tasarlanan 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi testlerinin 'başarıyla' tamamlandığını duyurdu.

KUDÜS, 29 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Savunma Bakanlığı, ülkenin Akdeniz kıyısındaki doğal gaz sahalarını korumak için denizde kullanılmak üzere tasarlanan "Demir Kubbe" hava savunma sistemi testlerinin "başarıyla" tamamlandığını duyurdu.

"C-Dome" olarak bilinen sistem, İsrail donanmasına ait Sa'ar 6 sınıfı bir korvete yerleştirildi. Bu sistem, İsrail'in Gazze Şeridi'nden gelen kısa ve orta menzilli roketleri engellemek için kullandığı bir füze savunma sistemi olan Demir Kubbe'nin deniz versiyonu olma özelliğini taşıyor.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan açıklamada, sistemin yapılan testlerde roket, seyir füzesi, insansız hava aracı gibi "gelişmiş hedefleri başarıyla önlediği" kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bu yeni sistemin, ülkenin çok katmanlı hava savunma sistemine ek bir katman oluşturduğunu söyledi. İsrail'in çok katmanlı hava savunma sistemi; Demir Kubbe, orta ve uzun menzilli Davut Sapanı ve uzun menzilli Arrow-3'ten oluşuyor.