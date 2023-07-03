İsrail'in Cenin saldırısına dayanışma gösterisi düzenlendi

İsrail güçlerinin saldırısıyla 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti için Gazze Şeridi'nde dayanışma gösterisi düzenlendi.

Gazze kent merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan onlarca Filistinli, İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskına tepki gösterdi.

Gazze'deki "Ulusal ve İslami Eylem Grupları"nın organize ettiği gösteriye katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail karşıtı sloganlar attı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, gösteride Filistinli gruplar adına yaptığı konuşmada, "Cenin'de yaşananlar, uluslararası hukukun ve insan haklarının ihlalidir." dedi.

Direnişçilerin azmi ve davalarına inancı karşısında İsrail'in Cenin'de gerçekleştirmek istediği hedeflere ulaşamayacağını ifade eden Kasım, Filistinli grupların, Cenin Mülteci Kampı'nda siyaset, saha, askeri ve medya düzeylerinde birlik ve beraberliğini vurgulayarak, zaferin bir nedeninin de bu beraberlik olduğunu söyledi.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 50 Filistinli yaralanmıştı.

El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.