İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki saldırıları sonucunda büyük yıkım

İsrail ordusunun iki gün boyunca hava ve kara saldırıları düzenleyerek kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı, artık binlerce sivilin yaşadığı bir yerleşimden ziyade savaş alanını andırıyor. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında 5'i 18 yaşın altında, diğerleri 20 yaşlarında 12 Filistinli öldü, 20'si ağır yaklaşık 120 kişi yaralandı. İsrail ordusu yaklaşık 48 saat süren kuşatma boyunca kamptaki sivillerin can ve mallarını hedef alan saldırılar düzenledi. AA ekibi, İsrail ordusunun gece kuşatmayı sona erdirerek tüm birliklerini çekmesinin ardından kamptaki yıkımın boyutunu görüntüledi.

İsrail ordusunun iki gün boyunca hava ve kara saldırıları düzenleyerek kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı, artık binlerce sivilin yaşadığı bir yerleşimden ziyade savaş alanını andırıyor.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında 5'i 18 yaşın altında, diğerleri 20 yaşlarında 12 Filistinli öldü, 20'si ağır yaklaşık 120 kişi yaralandı.

İsrail ordusu yaklaşık 48 saat süren kuşatma boyunca kamptaki sivillerin can ve mallarını hedef alan saldırılar düzenledi.

AA ekibi, İsrail ordusunun gece kuşatmayı sona erdirerek tüm birliklerini çekmesinin ardından kamptaki yıkımın boyutunu görüntüledi.

Sivil altyapı büyük zarar gördü

Bölgedeki AA muhabirinin gözlemlerine göre, İsrail ordusu yaklaşık 15 bin Filistinlinin yaşadığı Cenin Mülteci Kampı'ndaki sivil altyapıyı da hedef alarak büyük yıkıma neden oldu.

İsrail, Filistinli sivillere ait çok sayıda ev, araç ve dükkanın yanı sıra kampın yollarıyla elektrik, su ve telefon şebekesi gibi sivil altyapıyı vurdu.

İsrail ordusuna bağlı zırhlı araçlara eşlik eden buldozerler, kampın asfalt yollarını kazarak altüst etti; sivillere ait park halindeki araçları tek tek ezerek kullanılmaz hale getirdi.

Birçok araç da insansız hava araçları tarafından hedef alınarak imha edildi.

Kum ve moloz birikintileriyle tamamen engebeli bir alana dönüşen asfalt yol, depremde fay hattının geçtiği bölgelerdeki görüntüleri akla getirdi.

Kamp sakinleri, İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından sabahın ilk ışıklarıyla evlerini incelerken, iş makineleri de kampın altyapısını düzene sokmak için çalışmalara başladı.

"Sanki her zaman yaşadığımız yerde değildik"

Sikke Caddesi'nde evinin girişindeki merdivenlere oturan "Umm Muhammed", burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her şeyi yerle bir ettiler. Mahalleyi havaya uçurdular. (İsrail) Askerleri gece baskın düzenleyerek bizi zorla evimizden attı." dedi.

Filistinli kadın, "Sabah geri döndüğümüzde sanki her zaman yaşadığımız yerde değildik." diye konuştu.

İsrail askerlerinin baskınları nedeniyle kaçmak zorunda kalmasının ardından evine yeni dönen Umm Ekrem Hamdan ise, "Kampı sanki deprem vurmuş gibi. Hiçbir şey eskisi gibi değil, her şey yerle yeksan durumda. Ama azmimizi koruyoruz." dedi.

Hamdan, İsrail ordusunun bombardımanı nedeniyle ailesinin yaşadığı korku ve dehşet saatlerine dikkati çekti.

Filistinli kadın, kamptaki durumun İsrail ordusunun 2002'de "Savunma Kalkanı Operasyonu" kapsamında yürüttüğü ve İkinci İntifada'yı sona erdirmeyi amaçlayan Cenin Savaşı ile aynı olduğunu vurguladı.

Hamdan, "Evimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Yer değiştirmemizden sonra askerler evimize baskın yaptı ve ortalığı kasıp kavurdu." dedi.

Keskin nişancılar sivillerin evlerini kışlaya çevirdi

Kampın merkezindeki Meydan Mahallesi'nde yaşayan Filistinli Cemil Talib (42) de İsrail ordusunun bıraktığı yıkımı inceliyordu.

Talib, İsrail ordusunun, buldozerleriyle şahsi aracını ezerek kullanılmaz hale getirdiğini, evini basıp kışlaya çevirdiğini, ailesi ve çocuklarıyla saatlerce dehşete kapıldığını anlattı.

Kamp sakini Filistinli, "Ev ev baskın yaparak çatıları kontrol etmeye başladılar. Keskin nişancılar benim evimi askeri mevzi olarak kullandılar. (Nişan almak için) Pencere camlarını ve duvarları kırdılar. Askerler de alt katta mevzilenmişlerdi." dedi.

Bir diğer Filistinli kadın Aliye el-Bali (55) de, İsrail askerlerinin mevzi olarak kullandığı evinin odalarını AA ekibine tek tek gezdirerek verilen zararı gösterdi.

İsrail güçlerinin, kuşatmanın sürdüğü 48 saat boyunca mevzilendikleri Bali'nin dairesinde, kapı kilidi kırmış, eşyalar etrafa saçmış, yenen yiyeceklerden arta kalanlar ve ambalajlar yere atılmış.

Askerler, sivillerin yaşadığı diğer evlerde yaptıkları gibi burada da nişan almak için pencerelerin camlarını kırmış.

Filistinli kadın, yerdeki bir takı kutusunu göstererek, içindeki altın yüzüğünün de İsrail askerleri tarafından çalındığını söyledi.

"Sivilleri hedef aldılar, geride sadece yıkım bıraktılar"

Moloz yığınlarının toplandığı bir yolda komşularıyla temizlik çalışmalarına katılan Said adlı bir Filistinli de, "İsrail ordusunun meselesi, iddia ettiğinin aksine 'silahlı Filistinliler' değil 'Filistinli siviller' idi." dedi.

Kamp sakini Said, "Yaptıkları, kampın altyapısını hedef almak ve kamp sakinlerine toplu cezalandırma uygulamaktan ibaretti. Filistinli direnişçilere bir şey olmadı. Sivilleri hedef aldılar, geride sadece yıkım bıraktılar." diye konuştu.

İsrail ordusunun askeri açıdan başarısız olduğuna işaret eden Said, "2002'deki saldırılarda da aynısını yaptılar, ama Cenin kendine geldi, tekrar gelecek. Kampta hayat devam edecek. Bizler mülteciyiz ama en sonunda mutlaka evlerimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.