İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırılar Atina'da protesto edildi
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine düzenlediği baskın ve saldırılar Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İsrail Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Kalabalık, Cenin'deki Filistin halkına destek gösterisinde bulunarak, İsrail'in saldırısını kınadı.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine düzenlediği baskın ve saldırılar Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İsrail Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, Cenin'deki Filistin halkına destek gösterisinde bulunarak, İsrail'in saldırısını kınadı.
Atina'da yaşayan Filistinlilerin yanı sıra sol Yunan örgütlerin de katıldığı eylemde, Filistin halkına yönelik düşmanca tavırların ve Batı Şeria'daki işgalin sona erdirilmesi talep edildi.
İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.
Saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.