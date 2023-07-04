İsrail'in Cenin'e düzenlediği operasyonda 8 Filistinli öldü
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği askeri operasyonda en az 8 Filistinlinin öldüğünü ve yaklaşık 80 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu ise operasyonun amacının 'kapsamlı bir terörle mücadele çabası' olduğunu bildirdi.
RAMALLAH/KUDÜS, 4 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği askeri operasyonda en az 8 Filistinlinin öldüğünü ve yaklaşık 80 kişinin yaralandığını duyurdu.
Filistinli görgü tanıkları, insansız hava araçları ve helikopterler eşliğinde onlarca zırhlı aracın şehre ve şehirdeki mülteci kampına saldırdığını ve 10'dan fazla hava saldırısının gerçekleştiği bölgede patlama sesleri duyulduğunu söyledi.
İsrail ordusu ise operasyonun amacının "kapsamlı bir terörle mücadele çabası" başlatmak olduğunu bildirdi.