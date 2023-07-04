İsrail'in Cenin'e düzenlediği operasyonda 8 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği askeri operasyonda en az 8 Filistinlinin öldüğünü ve yaklaşık 80 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu ise operasyonun amacının 'kapsamlı bir terörle mücadele çabası' olduğunu bildirdi.

Batı Şeria'nın Cenin kentinde yaralı bir adamı hastaneye taşıyan Filistinli sağlık görevlileri, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

RAMALLAH/KUDÜS, 4 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği askeri operasyonda en az 8 Filistinlinin öldüğünü ve yaklaşık 80 kişinin yaralandığını duyurdu.

Filistinli görgü tanıkları, insansız hava araçları ve helikopterler eşliğinde onlarca zırhlı aracın şehre ve şehirdeki mülteci kampına saldırdığını ve 10'dan fazla hava saldırısının gerçekleştiği bölgede patlama sesleri duyulduğunu söyledi.

İsrail ordusu ise operasyonun amacının "kapsamlı bir terörle mücadele çabası" başlatmak olduğunu bildirdi.

Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik İsrail saldırısında bir mülteci kampından yükselen dumanlar, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında yaralı bir askeri, helikopterle tahliye eden İsrail askerleri, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında yaralı bir askeri, helikopterle tahliye eden İsrail askerleri, 3 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)