İsrail'in Cenin'e düzenlediği baskınlar kentin ekonomisine milyonlarca dolarlık zarar verdi

Filistin Ekonomi Bakanlığı, İsrail'in Cenin'e düzenlediği baskınların, kentin ekonomisinde milyonlarca dolarlık zarara yol açtığını bildirdi. İsrail ordusu, Cenin'in ekonomik altyapısını tahrip ederek çeşitli sektörlerde milyonlarca dolar zarara neden oluyor. Ticari kuruluşlar çalışan sayısını azaltmak veya kapanmak zorunda kalırken mal dağıtımında zorluklar yaşanıyor.

Filistin Ekonomi Bakanlığı, İsrail'in Cenin'e düzenlediği baskınların, kentin ekonomisinde milyonlarca dolarlık zarara yol açtığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskınların yol açtığı zarara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu, Cenin'in ekonomik altyapısını kasten tahrip ediyor ve çeşitli sektörlerde milyonlarca dolar zarara yol açıyor.

Kente yönelik baskınlar nedeniyle pek çok ticari kuruluş, çalışan sayısını azaltmak veya uzun süreliğine kapanmak zorunda kalırken İsrail'in kurduğu kontrol noktaları nedeniyle mal dağıtımında zorluk ve satın alma faaliyetlerinde düşüş yaşanıyor.

Filistin resmi ajansı WAFA ise Ticaret ve Sanayi Odası'nın açıklamasına yer verdiği haberde, kentin ekonomisinin "48 Arapları" ile alışverişe dayalı olduğuna işaret ederek, kuzeydeki El-Celama kontrol noktası kapatıldığı için ticari tesislerde yaşanan kayıpların tutarının 24 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi, kentteki altyapının büyük ölçüde tahrip edildiğini, yolların buldozerlerle kazındığını, su ve kanalizasyon şebekelerine zarar verildiğini, bunun da belediyenin kapasitesini aşacak 5 milyon dolarlık zarara neden olduğunu ifade etti.

İsrail'in yıl boyunca, Cenin kentine ve mülteci kampına yönelik baskınları arttı. Baskınlar onlarca Filistinlinin hayatını kaybetmesi, altyapının tahrip edilmesi ve ticari kuruluşların kapatılmasıyla sonuçlandı.