İsrail'in Cenin'deki askeri operasyonu sona erdi

İsrail güçleri Salı gecesi Batı Şeria'nın Cenin kentinden ve kentteki mülteci kampından çekilerek iki gün süren büyük ölçekli askeri operasyona son verdi.

Filistin Kızılay Derneği'nin verdiği bilgilere göre İsrail'in operasyonu sonucu 13 Filistinli hayatını kaybederken, 30'unun durumu ağır olmak üzere en az 150 kişi yaralandı.

SES (Arapça): AHMED AL-SAADY, Cenin'de yaşayan Filistinli:

"Bu kasap dükkanının sahibiyim. Bir de arabam vardı. Hepsini tamamen kaybettim. Oğlum yaralandı. Kampın tüm sakinleri kayba uğradı. Bu askeri operasyondan zarar görmeyen kimse kalmadı."

47 yaşındaki Filistinli Al-Saady ve sekiz kişilik ailesinin bu bölgede yaşaması imkansız hale geldi.

Al-Saady, evini yeniden inşa etmek ve tekrar normal hayatına dönmek için ne zaman para bulabileceğini ise bilmiyor.

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ekipleri, yol tesviye ve onarım çalışmalarına başladı. Elektrik ve su ekipleriyse şebekelerdeki büyük arızaları onarmakla meşgul.

Ayrıca sivil savunma ve ambulans ekipleri, Filistin güvenlik hizmetleriyle eşgüdümlü çalışarak kamptaki bombalanan evlerde hayatta kalan olup olmadığını, İsrail güçlerinden geride kalan herhangi bir şüpheli ya da patlayıcı nesne olup olmadığını araştırıyor.

İsrail ordusu sözcüsü basın açıklamasında askeri operasyonun, İslami Cihad ve İslami Direniş Hareketi (Hamas) gibi Filistinli grupların militanlarını dizginlemek amaçlı olduğunu belirtmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cenin'den bildiriyor. (XHTV)