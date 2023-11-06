İsrail'in bombardımanında Al-Quds hastanesi hasar gördü, 12 sivil yaralandı

İsrail'in Gazze'de bulunan Al-Quds hastanesine düzenlediği bombardıman sonucunda hastane hasar gördü ve içinde bulunan 12 sivil yaralandı. Filistin Kızılayı, hastane çevresindeki saldırıların devam ettiğini ve sivillerin tehlikede olduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze'de bulunan Al-Quds hatsanesi civarına düzenlediği bombardımanlarda hastanenin hasar gördüğü, hastane içinde bulunan sivillerden 12'sinin yaralandığı, 4'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 'Al-Quds hastanesinde yoğun bakım ünitesindeki bir hasta ağır yaralandı. Buna ek olarak, Gazze Şeridi'ndeki Tel Al-Hawa bölgesindeki hastane çevresindeki ağır bombardıman nedeniyle yerinden edilen insanlar arasında başka yaralanmalar da oldu. Personelimiz ve hastane içindeki 14 binden fazla sivil şu anda ciddi tehlike altında. Al-Quds hastanesi çevresi, İsrail güçlerinin bir haftayı aşkın süredir bölgeyi hedef alan saldırılarını yoğunlaştırmasıyla birlikte amansız ve şiddetli bir saldırıya maruz kaldı. Her yönden yapılan ağır topçu atışları ve hava bombardımanı sonucu 4'ü ağır, 12 yerinden edilmiş sivil yaralandı. Ayrıca 2 hasta ve hastane önünde bulunan 35 kişi daha yaralandı' denildi.

TEHDİT EDİLMİŞLERDİ

Filistin Kızılayı, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda İsrail güçlerinin Al-Quds hastanesinin boşaltılması konusunda kendilerini tehdit ettiğini duyurmuştu. Örgüt, hastanedeki hastaların ve yerinden edilmiş sivillerin korku yaşadığını belirtmişti.