İsrail'in BM tesislerine saldırıları sonucu en az 191 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki BM tesislerine düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana en az 191 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki BM tesislerine düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana en az 191 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı BM tesislerini hedef almaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana BM tesislerine düzenlediği saldırılarda en az 191 kişinin hayatını kaybettiği, 798 kişinin de yaralandığı bildirildi.

UNRWA, 69 tesisin saldırılardan etkilendiğini belirterek, en az 23 tesisin doğrudan hedef alındığını ifade etti. - GAZZE