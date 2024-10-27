İsrail'in Beyt Lahiye Saldırısında 35 Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye şehrine düzenlediği saldırıda en az 35 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırılarda sağlık ekipleri de hedef alındı.
İSRAİL'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye şehrine düzenlediği saldırıda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye şehrindeki konutları hedef aldığı saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in, sağlık ekiplerini hedef alması ve hastaneleri hizmet dışı bırakması nedeniyle Filistinliler ölü ve yaralıları çevredeki evlere taşımak zorunda kaldı.