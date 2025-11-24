Haberler

İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail Ordusu, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın Beyrut kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Haytam Ali Tabtabai de hayatını kaybetti. 28 kişi yaralandı.

(ANKARA) – İsrail Ordusu'nun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Hizbullah, askeri kanadının lideri Tabatabai'nin İsrail saldırısında öldüğünü açıkladı.

İsrail Ordusu, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlediklerini, saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birinin hedef alındığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da "yoğun nüfuslu" olduğu ifade edilen bir apartmanın hedef alındığı bombardımanda, "Hizbullah yöneticisi Ali Tabtabai'nin yanı sıra dört kişinin daha öldüğünü, 28 kişinin ise yaralandığını" bildirdi.

Hizbullah, Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki Haret Hreik mahallesine gerçekleştirilen saldırıda, "Genelkurmay Başkanı Haytam Ali Tabtabai'nin hayatını kaybettiğini" doğruladı.

Operasyon, yürürlükteki ateşkese rağmen İsrail'in aylar sonra Beyrut'un güneyine düzenlediği ilk hava saldırısı olarak kayıtlara geçti. Hizbullah saldırıyı "kırmızı çizginin aşılması" olarak nitelendirdi. Saldırıda öldürülen Haytam Ali Tabtabai, Hizbullah'ın askeri kanadının en kıdemli isimlerinden biriydi. ABD hükümeti tarafından 2016 yılında "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" listesine alınan Tabtabai'nin başına 5 milyon dolar ödül konulmuştu.

Kaynak: ANKA / Dünya
