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İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 3 Ölü, 17 Yaralı

İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 3 Ölü, 17 Yaralı
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İsrail Savunma Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Saldırının etkileri üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İSRAİL Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre IDF'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki bir binaya gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin yönlendirildiği ifade edildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırıda 5 çocuk da hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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