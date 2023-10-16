İsrail'in Batı Şeria'daki baskınında ağır yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde birkaç gün önce düzenlediği baskında gerçek mermiyle ağır yaralanan Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tulkerem'de işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 33 yaşındaki Rami Bilal Hassan'ın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bakanlık, Gazze merkezli İsrail- Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 58'e yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce de İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Eriha kentine bağlı Ukbet Cebr Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle vurulan Muin Damu'nun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.