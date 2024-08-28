İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonda en az 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonda Filistinli yetkililere göre en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Hava saldırıları yüzünden El Fara mülteci kampında beş kişi, Cenin kentindeki İHA saldırısı ve silahlı çatışmalar yüzünden ise altı kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri Tulkarm ve Cenin kentlerinde “terörizm karşıtı bir operasyon” düzenlediklerini öne sürdü.

Böylece İsrail’in Cenin, Tulkarm, Nablus ve Tubas şehirlerinde büyük bir operasyon gerçekleştirdiği anlaşılıyor.

2000 ve 2005 yılları arasında süren İkinci İntifada'dan beri ilk defa İsrail’in başka Filistin kentlerini aynı anda hedef alan bu kadar büyük bir operasyon gerçekleştirdiği düşünülüyor.

Cenin kentindeki mülteci kampında çatışmalar sürerken şehrin bazı sokaklarının kapatıldığı belirtildi.

Bir İsrail hava saldırısının bir köydeki aracı hedef aldığı ifade edildi.

İsrail güçleri Cenin’de bir hastaneye girerken Tulkarm’da iki hastane kapatıldı.

Nablus’ta ise iki mülteci kampının hedef alındığı belirtildi.

Tubas yakınındaki El Fara mülteci kampında ise hava saldırısının ardından ambulansların yaralılara ulaşmakta zorlandığı vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun “dün geceden beri Cenin ve Tulkarm mülteci kamplarında İrancı ve İslamcı terör altyapılarını” hedef aldığını öne sürdü.

Katz, Hamas ve İslami Cihat’ı destekleyen İran’ın “Batı Şeria’da ikinci bir cephe açmak istediğini” iddia etti.