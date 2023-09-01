İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Akkabe beldesine düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İsrail askerlerinin kuşattığı evdeki Filistinlilerin teslim olmalarını istemesine tepki gösterildi. Çıkan çatışmada askerler bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir beldeye düzenlediği baskında bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı Akkabe beldesine baskın düzenleyerek bir evi kuşatmaya aldı.

İsrail askerlerinin kuşattığı evdeki Filistinlilerin teslim olmalarını istemesine belde sakinleri tepki gösterdi.

Bölgede İsrail askerleri ile silahlı kişiler arasında çatışma çıkarken, askerler bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre ise Akkabe beldesindeki olaylarda İsrail güçlerinin kurşunuyla 4 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Tubas Türk Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan birinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail güçlerinin, yaralıların hastaneye nakledilmesine bir süre engel olduğu kaydedildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde ise Akkabe beldesinde İsrail askerleriyle silahlı kişiler arasında çatışma çıktığı, askerlerin aranan bir kişiyi yakalamak üzere kuşatmaya aldıkları evi iki roketle vurdukları ifade edildi.

Evde saklanan kişilerin yaklaşık bir ay önce silahlı eylem yapan hücre mensupları oldukları iddia edildi.