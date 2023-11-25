İsrail'in anlaşmaya uymaması nedeniyle esir takası ertelendi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in anlaşmaya varılan insani ara şartlarına uymaması nedeniyle 2. grup esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiği duyuruldu.

İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan insani ara şartları doğrultusunda bugün 2. grup esirlerin serbest bırakılması bekleniyordu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderilen yardım konvoylarının girişine yönelik anlaşma şartlarına uymadığı belirtilerek, 2. grup esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiği duyuruldu.

Öte yandan, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in insani ara şartlarına tamamen saygı duyduğunu ifade etti.

Hamas'ın Lübnan temsilcisi Osama Hamdan ise, takasın ertelenmesinin İsrail'in yaptığı ihlallerden kaynaklandığını kaydederek, "Bu ihlallerin bir kısmı dün gerçekleşti ve bugün ise tekrarlandı" dedi. - GAZZE