İsrail'in ambulans konvoyuna saldırısı savaş suçu olarak nitelendirildi

Filistin Kızılay Derneği (PRCS), Gazze'de İsrail'in ambulans konvoyuna yaptığı saldırının savaş suçu olduğunu belirtti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise saldırının Hamas tarafından kullanılan bir ambulansa yapıldığını iddia etti.

? Filistin Kızılay Derneği (PRCS), dün Gazze'de İsrail'in iki defa hava saldırısına uğrayan 5 ambulanslık konvoyun Refah Sınır Kapısı'na hasta taşıdığını belirterek saldırının, savaş suçu olduğunu vurguladı. Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ambulanslardan birinin Hamas tarafından kullanıldığı için saldırının yapıldığını ileri sürdü.

PRCS, bugün yaptığı açıklamada abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralananların Refah Sınır Kapısı'na taşınması sırasında ambulans konvoyunun iki defa İsrail tarafından hedef alınmasını kınadığını, bunun savaş suçu teşkil ettiğini belirtti. Olay hakkında detaylı bilgi veren PRCS açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Araçlar, Sağlık Bakanlığı koordinatörünün şeridin güney bölgesine yönelme kararı üzerine saat 16.05 sularında Al-Shifa Hastanesi'nden yola çıktı. Konvoy, dördü Sağlık Bakanlığı'na ve biri PRCS'ye ait olmak üzere 5 ambulanstan oluşuyordu.

Konvoy, Gazze vilayetini güney bölgesine (Al-Rasheed Caddesi) bağlayan tek sahil yolu üzerinde Al-Shifa Hastanesi'nden yaklaşık 4 kilometre uzaklığa ulaştığında, o bölgedeki bombardıman nedeniyle büyük miktarda moloz ve kaya ile tıkanmış yolla karşılaştı. Daha sonra ambulanslar hastaneye doğru geri dönmeye başladı.

İLK SALDIRI KONVOY BAŞINDAKİ AMBULANSA YAPILDI

Ancak, dönüş sırasında, Al-Shifa Hastanesine 1 kilometreden daha uzak olmayan bir mesafede, konvoyun başındaki ambulans (Sağlık Bakanlığı'na ait) doğrudan bir füze tarafından hedef alınmış, bu da ambulansın anında ve doğrudan hasar görmesine, ambulans görevlilerinin ve içindeki yaralıların yaralanmasına neden olmuştur.?

İKİNCİ SALDIRI HASTANE KAPISINDAKİ AMBULANSA YAPILDI

PRCS, diğer ambulansların Al Shifa Hastanesi'ne doğru yoluna devam ettiğini ancak bu sırada PRCS'ye ait ambulansın hastayı indirmek için yaklaştığı hastane kapısına iki metre kala tekrar bir füzenin hedefi olduğunu belirtti.

15 SİVİL ÖLDÜ, 60'TAN FAZLA YARALI

Saldırıda 15 sivilin hayatını kaybettiği ve hastane girişinde bulunan 60'tan fazla sivilin ise yaralandığını kaydeden PRCS, sağlık ekiplerinin ve sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmasının Cenevre Sözleşmelerinin ağır bir ihlali olduğunu ve savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.

'DEFALARCA GÜNEYE TAHLİYE ÇAĞRISINDA BULUNDUK'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise ambulans konvoyu saldırısıyla ilgili dün yaptığı açıklamada, ambulanslardan birinin Hamas tarafından kullanıldığını ileri sürerek bir IDF uçağının, ambulansın içinde faaliyet gösteren Hamas'ı vurduğunu belirtti.

IDF açıklamasında 'Gazze'deki bu bölgenin bir savaş bölgesi olduğunu vurguluyoruz. Sivillere defalarca kendi güvenlikleri için güneye doğru tahliye çağrısında bulunulmuştur' ifadelerini kullandı.