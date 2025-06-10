İsrail'in Alıkoyduğu 'Madleen' Gemisindeki Türk Vatandaşlarıyla Görüşme Yapıldı

TEL Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, İsrail'in müdahalede bulunduğu 'Madleen' adlı gemide yer alan Türk vatandaşlarla görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' adlı gemide bulunan Türk vatandaşları, dün akşam saatlerinde karaya çıktı. Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, bu sabaha karşı Türk vatandaşları ile bir görüşme gerçekleştirdi. Vatandaşlara her türlü destek sağlandığı ve yakınlarının süreçle ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.