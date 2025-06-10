İsrail'in Alıkoyduğu 'Madleen' Gemisindeki Türk Vatandaşlarıyla Görüşme Yapıldı

İsrail'in Alıkoyduğu 'Madleen' Gemisindeki Türk Vatandaşlarıyla Görüşme Yapıldı
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Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'in müdahalede bulunduğu 'Madleen' adlı gemideki Türk vatandaşlarıyla görüşerek, onlara destek sağlandığını açıkladı.

TEL Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, İsrail'in müdahalede bulunduğu 'Madleen' adlı gemide yer alan Türk vatandaşlarla görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' adlı gemide bulunan Türk vatandaşları, dün akşam saatlerinde karaya çıktı. Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, bu sabaha karşı Türk vatandaşları ile bir görüşme gerçekleştirdi. Vatandaşlara her türlü destek sağlandığı ve yakınlarının süreçle ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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