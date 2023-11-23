İsrail ile Hamas arasındaki esir takası cuma gününden önce gerçekleşmeyecek

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan esir takasının cuma gününden önce yapılmayacağını duyurdu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 48 gündür sürüyor. Bölgede insani kriz büyümeye devam ederken, İsrail hükümeti ile Hamas arasında dün kabul edilen 4 günlük ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki esir takasının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan esir takasının cuma gününden önce yapılmayacağını duyurdu.

İsrail'İn Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 48 gündür sürüyor. Bölgede insani kriz büyümeye devam ederken, İsrail hükümeti ile Hamas arasında dün kabul edilen 4 günlük ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki esir takasının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, varılan geçici ateşkes kapsamında rehinelerin serbest bırakılmasının cuma gününden önce gerçekleşmeyeceğini duyururken, "Esirlerimizin serbest bırakılmasına yönelik müzakereler ilerliyor" dedi.

İsrail medyasının İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ise, anlaşmanın Hamas ve arabulucu Katar tarafından imzalanmaması nedeniyle 24 saatlik bir gecikme yaşandığı ileri sürüldü.

Katar: "Ateşkesin hızlı bir şekilde başlamasını sağlamak için çalışıyoruz"

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında arabulucuk yapılan rehine görüşmelerinin olumlu bir şekilde ilerlediğini ve ateşkesin tam olarak ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama yapılacağı aktarıldı. Katar Dışişleri Bakanı Sözcüsü Majed el-Ensari, "Ateşkesin hızlı bir şekilde başlamasını ve tarafların anlaşmaya olan bağlılığını sağlamak için ABD, İsrail ve Hamas ile birlikte çalışıldığını" ifade etti.

İsrail hükümeti tarafından dün yapılan açıklamada, Hamas ile 4 günlük ateşkes ve esir takası anlaşmasının kabul edildiğini açıklanmış, Hamas ise 50 rehineye karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurmuştu. - TEL AVİV