İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verilmesi sağlandı

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesini sağlayan uzlaşı kapsamındaki esir takasıyla serbest bırakılan Filistinli 6 kadın ve 1 çocuk, baskılar gölgesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan ailelerine kavuştu.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesini sağlayan uzlaşı kapsamındaki esir takasıyla serbest bırakılan Filistinli 6 kadın ve 1 çocuk, baskılar gölgesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan ailelerine kavuştu.

Esir takasında akşam saatlerinde yaşanan gecikmenin ardından serbest bırakılan Filistinli 6 kadın ve 1 çocuk, İsrail polisi tarafından evlerine ulaştırıldı.

Ailelerin kutlama yapmasını, çevrede Filistinlilerin toplanmasını yasaklayan İsrail polisi, esirlerin evlerinin çevresinde yoğun biçimde konuşlandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 2015'te İsrail kontrol noktasında otomobilindeki tüpün patlaması sonucu vücudunun yüzde 60'ı yanan ve bu sırada bir askerin yaralanması nedeniyle 11 yıl hapse mahkum edilen Filistinli İsra Ceabis'in serbest bırakılması da İsrail polisinin baskınları sebebiyle gecikti.

İsra Ceabis'in serbest bırakılması öncesi ailenin evine baskın düzenleyen İsrail polisi, aile fertlerini darbederek evden çıkardı. Polisler, çevredeki basın mensuplarını da aynı şekilde güç kullanarak ve darbederek buradan uzaklaştırmaya çalıştı.

İsrail polisi, çok sayıda zırhlı araç ve birlikle Ceabis'in ailesinin evinin çevresinde konuşlandı.

Doğu Kudüs'te serbest bırakılan diğer esirler evlerine ulaşmasına rağmen Ceabis, ancak gecenin ilerleyen saatlerinde ailesine kavuştu.

"Sevinmeye utanıyoruz çünkü tüm Filistin kan ağlıyor"

Filistinli İsra Ceabis, hapse girdiğinde 10 yaşında, bugün ise 18 yaşında olan oğlu Mutasım ve aile fertleriyle kavuştuğunda duygulu anlar yaşandı.

Ceabis, duygularını AA'ya ifade ederken, "Bizi hapisten çıkaran Rabbimize elhamdülillah diyorum. Sevinmeye utanıyoruz çünkü tüm Filistin kan ağlıyor." dedi.

İsrail hapishanelerinde Filistinli erkek tutukluların özellikle Filistinli kadın tutukluların önünde darbedildiğini belirten Ceabis, genç yaştaki kadın gardiyanların Filistinli kadın tutukluları "sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiğini, aşağıladığını" anlattı.

Ceabis, "7 Ekim'in ardından hapishanedeki tüm bölümlere o kadar yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz attılar ki cildimde iltihap oluştu. Bu iltihap 40 gün içinde anca geçti." diye konuştu.

Serbest bırakılacağı gün hapishane tabiriyle "havayı kokladığını" dile getiren Ceabis, kendisinin hapishane nakil aracıyla bir hapishaneden diğerine götürüldüğünü söyledi.

İsra'nın babası Riyad Ceabis de "Çocuklarımı, torunlarımı, hepsini yanımda görmekten mutluyum ama Gazze, Batı Şeria ve burada (Kudüs) yaşananları gördükçe sevincim kursağımda kalıyor." diye konuştu.

Arabasındaki tüp kontrol noktasında patladı

Filistinli İsra Ceabis'in aracındaki tüp, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Zaim kontrol noktası yakınında 11 Haziran 2015 tarihinde kendisi de araçta bulunduğu sırada patlamıştı. İsra Ceabis'in vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşturan patlamada bir İsrail askeri de hafif yaralanmıştı.

İsrail yargısı, patlamayı o dönem yaşanan olaylar çerçevesinde değerlendirerek ağır bir şekilde vücudu yanan Filistinli genç kadını, askeri kontrol noktasına saldırı düzenlemekle suçlamış ve 11 yıl hapse mahkum etmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli kadın ve çocuk ile İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı.