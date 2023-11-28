İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesle Gazze'ye yardım tırları ulaşıyor

İsrail ile Hamas arasında sağlanan geçici ateşkes sayesinde Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım ulaşmaya başladı. Ateşkes anlaşması, Hamas'ın rehineleri serbest bırakması karşılığında İsrail'in daha fazla yardım tırının bölgeye girmesine izin vermesini öngörüyor. Gazze'ye insani yardım taşıyan tırların sayısı artarak 200'e ulaşacak.

ÇEKİM TARİHİ: 26 Kasım 2023

1. Yardım tırlarının çeşitli görüntüleri

4. Hasar görmüş teknelerin çeşitli görüntüleri

İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes, Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım ulaşmasına olanak tanıdı.

Ateşkes anlaşması Hamas'ın, İsrail hapishanelerinde tutulan bazı Filistinli mahkumlar karşılığında bazı rehineleri serbest bırakmasını, İsrail'in ise yiyecek, yakıt ve mutfak gazı taşıyan daha fazla sayıda tırın savaşın yıktığı bölgeye girmesine izin vermesini öngörüyor.

"Cumartesi günü itibarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindekiler başta olmak üzere Gazzeliler için tıbbi malzemeler, bebek maması ve içme suyu gibi insani yardım taşıyan 59 tır Gazze'ye giriş yaptı.

Bugün (Pazartesi) şu ana kadar 33 yardım tırı Gazze'ye girdi. Diğerlerinin de Gazze'ye ulaşmasını bekliyoruz. Bugün Gazze'ye gelen tır sayısı iki katına çıkarak yaklaşık 200'e ulaşacak.

Filistin Kızılayı ekipleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin çökmesine ve hastanelerin kapatılmış olmasına rağmen tıbbi ve ilk yardım hizmetleri vermeye devam ediyor."

"İsrail'in askeri gemileri, bu dört balıkçı teknesini yaktı. Bu tekneler 30 kişilik bir aileye ait. Artık yenisini inşa edemezler.

İsrail gemileri, balık ağlarını da yaktı. Burada durum çok kötü. Zarar gören şeylerin tamiri için balıkçılık sektörünün milyonlarca dolara ihtiyacı var."

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail'in Gazze'ye yönelik haftalardır süren bombardımanında 14.000'in üzerinde Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail tarafındaysa çoğu 7 Ekim'de düzenlenen ve şiddetli çatışmaların başlamasına neden olan Hamas saldırısında olmak üzere yaklaşık 1.200 kişi öldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)