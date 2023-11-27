İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin uzatılması için arabuluculuk çabaları yoğunlaşıyor

İsrail ile Hamas arasındaki mevcut insani ateşkesin uzatılması için arabuluculuk çabaları yoğunlaşıyor. Katar ve Mısır, ateşkesin uzatılması ve esir takasına olanak sağlanması için taraflara bir anlaşma taslağı iletti. Hamas'ın olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

GAZZE/KUDÜS, 27 Kasım (Xinhua) -- İsrail ile Hamas arasındaki mevcut insani ateşkesin uzatılması için arabuluculuk çabaları yoğunlaştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli kaynaklar Pazar günü Xinhua'ya verdikleri demeçte, "Katar ve Mısır devam etmekte olan dört günlük ateşkesin uzatılması ve iki taraf arasında daha büyük bir esir takasına olanak sağlanması için İsrail ve Hamas'a bir anlaşma taslağı iletti" ifadesini kullandı.

Kaynaklar, söz konusu görüşmelerin Gazze'de tutulan 40-50 rehinenin serbest bırakılmasını ve insani krizin hafifletilmesi için Gazze'ye insani yardım akışının artırılmasını içerdiğini belirtti.

Katar ve Mısır'ın teklifine Hamas'ın olumlu yaklaştığı ifade edildi. Hamas'ın bir temsilcisi Pazar gecesi yaptığı açıklamada, "Hamas, ateşkesi İsrail'le başlangıçta anlaşılan dört günün ötesine uzatmak için çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hamas'ın daha fazla rehineyi serbest bırakması karşılığında ateşkes anlaşmasını birkaç gün daha uzatmayı kabul edebileceğini söyledi.

İsrail tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Netanyahu, serbest bırakılacak her 10 rehine için ateşkesi bir gün daha uzatmayı "olumlu bulduğunu" belirtti.