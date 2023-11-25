İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli kadınlar, ailelerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Serbest bırakılan Fatıma Amarne, Mescid-i Aksa'nın Filistin meselesinin temel noktası olduğunu vurguladı ve kadın esirlerin özgürlüğe olan ihtiyaçlarını dile getirdi.

İsrail ile Hamas Arasında Yapılan Esir Takası Mutabakatı Sonucunda Serbest Bırakılan Filistinli Kadınlar Ailelerine Kavuştu

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli Fatıma Amarne, "Mescid-i Aksa Filistin meselesinin temel noktasıdır." dedi.

Amarne, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de yaşayan ailesinin evine vardıktan sonra basına açıklamada bulundu.

Amarne, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından sonra İsrailli yetkililerin kadın esirlerin hapishanedeki her hakkını geri aldığını ve kısıtlamalar getirdiğini söyledi.

"Mescid-i Aksa Filistin meselesinin temel noktasıdır ve her Müslüman bunun farkında olmalıdır." ifadelerini kullanan Amarne, kadın esirlerin çok şeye ihtiyacı olduğunu, yiyecek, battaniye ve giyecek sıkıntısı çektiklerini ancak en önemli ihtiyaçlarının özgürlük olduğunu vurguladı.

İsrail güçleri tarafından yaklaşık iki ay önce Mescid-i Aksa yakınlarında darbedilerek gözaltına alınan Amarne, "Mescid-i Aksa'nın korunması ve savunulması bir şereftir ve Mescid-i Aksa bir Müslüman'ın hayatındaki temel noktadır." dedi.

İsrail, Amarne'yi bıçaklamaya teşebbüs suçlamasıyla eylül ayında tutuklamıştı. İsrail güçlerinin Filistinli kadına tekme ve dayakla saldırdığı görüntüler medyaya yansımıştı.

Filistin direniş hareketi Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail'e bağlı Ofer Hapishanesi'nden 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Binlerce Filistinli, serbest bırakılan kadın ve çocuk esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya beldesinde toplanmıştı.

Filistinliler, tekbirler getirerek Filistin direnişini öven sloganlar atmış, esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını kutlamıştı.

Serbest kalan Filistinli kadınlar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ailelerine kavuşmanın sevincini yaşamıştı.