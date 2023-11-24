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İsrail ile Hamas Arasında Esir Takası Mutabakatı Sonrası Gazze'de Sükunet

İsrail ile Hamas arasında varılan insani ara sonrası Gazze'de sükunetin hakim olduğu gözleniyor. İnsani aranın uygulamaya girmesiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kesildi ve çatışmalara ara verildi. Mutabakat çerçevesinde Hamas elindeki 50 esiri, İsrail ise 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.