İsrail İHA'sıyla düzenlenen saldırıda 2 sivil yaralandı
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 sivil yaralandı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde, insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 sivilin yaralandığı belirtildi.
Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine yönelik düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi.
İsrail'e ait İHA'nın ülkenin güneyindeki Meys el Cebel beldesindeki motosikletli 2 kişiye saldırı düzenlediği kaydedildi.
İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Dünya