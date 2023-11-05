İsrail İHA'sı Lübnan'da ambulansı hedef aldı: 4 yaralı

Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa kasabasında İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) bir ambulansı hedef alması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusu ayrıca top atışlarıyla güney Lübnan'daki Mervehin, Dahira ve Telbesin kasabalarının dış mahallelerini de bombaladı.

Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa kasabasında İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) bir ambulansı hedef alması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir İHA, Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa kasabasında bir ambulansı hedef aldı. Saldırıda, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca top atışlarıyla güney Lübnan'daki Mervehin, Dahira ve Telbesin kasabalarının dış mahallelerini de bombaladı.

Söz konusu saldırılara ilişkin Lübnan resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı.