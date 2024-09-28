İsrail IDF, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın Öldürüldüğünü İddia Etti

İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü iddia etti.

IDF açıklamasında, "Hizbullah terör örgütünün lideri ve kurucularından Hasan Nasrallah'ın, Hizbullah'ın Güney Cephesi Komutanı Ali Karki ve diğer Hizbullah komutanlarıyla birlikte IDF tarafından ortadan kaldırıldığını duyurdu. IDF ve İsrail güvenlik kurumlarından alınan kesin istihbaratın ardından IAF savaş uçakları Beyrut'un Dahieh bölgesinde bir konutun altında yer alan Hizbullah terör örgütünün Merkez Karargahına hedefli bir saldırı düzenledi. Saldırı, Hizbullah'ın üst düzey komuta kademesi karargahta faaliyet gösterirken ve İsrail Devleti vatandaşlarına karşı terörist faaliyetler yürütürken gerçekleştirildi. Hassan Nastallah 32 yıllık Hizbullah Genel Sekreterliği döneminde çok sayıda İsrailli sivil ve askerin öldürülmesinden ve binlerce terörist faaliyetin planlanıp yürütülmesinden sorumlu olmuştur. Dünyanın dört bir yanında çeşitli milletlerden sivillerin öldürüldüğü terör saldırılarının yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumluydu. Nasrallah örgütün merkezi karar mercii ve stratejik lideriydi. Hasan Nasrallah liderliğindeki Hizbullah terör örgütü, 8 Ekim'de İsrail Devleti'ne karşı savaşında Hamas terör örgütüne katıldı. O tarihten bu yana Hizbullah, İsrail Devleti vatandaşlarına yönelik sürekli ve sebepsiz saldırılarını sürdürerek Lübnan Devleti'ni ve tüm bölgeyi daha büyük bir gerilimin içine çekmektedir. IDF, İsrail Devleti ve halkına karşı terörizmi teşvik eden ve bu yönde faaliyet gösteren herkese karşı operasyonlarına devam edecektir" dedi.