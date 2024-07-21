İsrail, Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'nı vurdu

İsrail, Husilerin kontrolünde Kızıldeniz’de yer alan Hudeyde Limanı’nı Tel Aviv’e düzenlenen insansız hava aracı saldırısının arından vurdu.

Hudeyde’ye düzenlenen hava saldırısının ardından konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Husilere bir mesaj vermek istediklerini, “Hudeyde’de şu an devam eden bir yangın var, bütün Orta Doğu’dan görülebiliyor ve vermek istediği mesaj çok açık” diyerek aktardı.

Husilerle bağlantılı haber organları Cumartesi günü düzenlenen saldırılarda üç kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin yaralandığını belirtti.

Pazar sabahı ise İsrail, topraklarına Yemen’den fırlatılan bir İHA’yı hava sahasına girmeden vurduğunu ifade etti.

İsrail’in Kızıldeniz’deki Eilat Limanı’nda şarapnel parçalarının düşebileceği ihtimali göz önünde bulundurularak sirenler çaldı.

Husilerin yetkililerinden Muhammed Abdulsalam, İsrail’in hava saldırısının Husileri, Gazze’de Filistinlileri desteklemekten vazgeçirmek için düzenlendiğini, ancak böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledi.

Cumartesi gecesi Hudeyde Limanı’nında büyük yangınların çıktığı görüldü. Husilerin yönetimindeki hükümet, İsrail’in limana yakın bir petrol deposunu ve bir enerji santralini vurduğunu aktardı.

50 yaşındaki biri öldü

İsrail, son aylarda Yemen’den yüzlerce İHA gönderildiğini söylemişti; bu saldırı son zamanlarda verdiği ilk yanıt oldu.

Bunun sebebinin de bir İHA saldırısının bir İsrail vatandaşına zarar vermesi gösterildi.

Saldırının ardından televizyonda konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ülkesinin kendisini her şekilde koruyacağını aktardı; limanın İran silahlarının giriş noktası olduğunu söyledi.

Cuma günü Tel Aviv’de İran tarafından yapıldığı öne sürülen bir İHA, apartmanları vurmuştu.

Husiler bu saldırıyı üstlenerek daha da fazla düzenleyeceklerini aktardı.

Saldırıda Belarus’tan İsrail’e taşınan 50 yaşındaki bir adam hayatını kaybetmiş, sekiz kişi yaralanmıştı.

Bir İsrail askeri sözcüsü “insan hatası” yüzünden İHA’nın tespit edilmesine rağmen vurulmadığını söyledi; daha önce gönderilen bütün Husi İHA ve roketleri Tel Aviv’e varmadan vurulmuştu.

Daha önce İsrail Husileri hiç Yemen’de hedef almamasına rağmen İngiltere ve ABD hava saldırıları düzenlemişti.