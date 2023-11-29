İsrail Hükümeti: Gazze Şeridi'nde 146 İsrailli esir bulunuyor

İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, Gazze Şeridi'nde 146'sı İsrailli 161 esirin olduğunu değerlendirdiklerini ifade etti. Esirler arasında 18 yaşın altında 4 çocuk ve 75 yaş üzerinde 10 kişi bulunuyor.

İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, Gazze Şeridi'nde 146'sı İsrailli 161 esirin olduğunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki insanın aranın son gününde 6'ncı esir takasının gerçekleşmesi beklenirken, İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, Gazze Şeridi'ndeki esirler hakkında açıklamalarda bulundu. Levy, yapılan son esir takaslarının ardından Gazze Şeridi'nde 146'sı İsrailli 161 esirin olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, esirlerin 126'sının erkek, 35'inin ise kadın olduğunu aktardı.

Esirler arasında 18 yaşın altında 4 çocuk olduğunu ifade eden Levy, 75 yaş ve üzerinde 10 kişinin bulunduğunu açıkladı. Esirlerden kaçının asker olduğunun net olmadığını söyleyen Levy, "Tüm rehineleri eve götürmek istiyoruz, bu sözümüze bağlıyız, geride kimse kalmayacak" dedi.

Levy, masada ciddi bir teklif olduğu sürece daha fazla esirin serbest bırakılmasını sağlamak için mevcut insani arayı uzatmayı değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

Gazze Şeridi'nde insani aranın başlamasından bu yana Hamas tarafından 5 grup halinde 60 İsrailli ile en az 21 yabancı uyruklu esir, İsrail tarafından ise 180 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. - TEL AVİV