İsrail, Hizbullah Noktalarına Karşılık Verdi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah noktalarından sınıra yakın Misgav Am kasabasına silah atışlarının yapıldığının tespit edilmesi üzerine topçu ve tank atışlarıyla karşılık verildiği ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah noktalarından sınıra yakın Misgav Am kasabasına silah atışlarının yapıldığının tespit edilmesi üzerine topçu ve tank atışlarıyla karşılık verildiği ifade edildi.

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail Lübnan'daki Hizbullah noktalarının vurulduğunu açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey sınırına yakın Misgav Am kasabasına doğru Lübnan'daki Hizbullah noktalarından yapılan silah atışlarının tespit edildiği belirtilirken, topçu ve tank atışlarıyla karşılık verildiği aktarıldı. - BEYRUT