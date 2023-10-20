İsrail-Hizbullah çatışmaları: Kefr Şuba'da halkın yüzde 70'i evini terk etti

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalardan en çok etkilenen Lübnan'daki Kefr Şuba beldesinde halkın yüzde 70'i evini terk etti. Bölgedeki evlerde büyük hasar var ve sokaklar boş.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır hattı üzerinde devam eden çatışmalardan en çok etkilenen nokta olan Lübnan'daki Kefr Şuba beldesinde halkın yüzde 70'i evini terk etti.

AA muhabiri, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırının hemen dibinde yer alan, şu ana kadar İsrail ordusunun topçu atışlarıyla en çok vurduğu nokta olan ve daha çok Sünnilerin yaşadığı Kefr Şuba beldesindeki durumu yerinde inceledi.

Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı olan belde, Suriye-İsrail- Lübnan sınır üçgenindeki Kefr Şuba Tepeleri'nin yamacında yer alıyor.

İsrail, Lübnan'ın kendisine ait olduğunu belirttiği Kefr Şuba Tepeleri'ni 1967'de Suriye ile girdiği savaşta işgal etti. İşgal ettiği tepelerin üzerine askeri noktalar kuran İsrail, Kefr Şuba beldesini 3'taraftan da çevrelemiş durumda.

Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze üzerinden İsrail'in güneyine saldırmasından hemen bir gün sonra, Hizbullah İsrail ordusuna yönelik ilk saldırısını Kefr Şuba beldesi üzerinden gerçekleştirdi.

İran destekli örgüt, beldeden anti-savar füzesi ile Kefr Şuba Tepeleri'nde yer alan İsrail'e ait "Ruvaysat el Alem" askeri noktasını vurdu. Bu saldırının ardından belde İsrail'in hedefi haline geldi.

"Belde halkının yaklaşık yüzde 70'i göç etti"

AA muhabirine konuşan Kefr Şuba Belediye Başkanı Kasım el-Kadıri, kendisi dahil beldede sadece yaşlılar ve gidecek bir yeri olmayanların kaldığını söyledi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında daha önce çıkan çatışmalardan da ilk etkilenen yerin burası olduğunu belirten Kadıri, geçmişte nelerle karşılaştıklarını bildikleri için ailelerin kendi imkanları ile tedbir almaya çalıştığını dile getirdi.

Şu ana kadar evlerini terk etmek zorunda kalanlara ilişkin Kadıri, "Çatışmaların başlamasından bu yana neredeyse tüm kadın ve çocuklar güvenli bölgelere geçti. Belde halkının yaklaşık yüzde 70'i göç etti. Resmi olarak kayıtlı 10 bin nüfusu var." dedi.

Topçu atışıyla vurulan evler öylece duruyor

İsrail'in ağır topçu atışlarıyla vurduğu Kefr Şuba'da büyük hasar alan evler olduğu gibi duruyor.

Topların isabet ettiği evler, kapısı açık bir şekilde duruyor. Bazı evlerin duvarları büyük oranda yıkılmış, eşyalar ise paramparça.

Beldenin sokaklarında insan görmek mümkün değil. Sadece sokak köpekleri dolaşıyor.

Kefr Şuba'ya girmeden önce basın mensuplarının hemen çelik yelek giymesi gerekiyor. Aksi takdirde beldenin hemen yukarısında İsrail askeri noktasından açılan ateşin hedefi olunabilir.

Hizbullah gerilla taktiği uyguluyor

AA muhabirine konuşan ancak güvenlik gerekçesi ile isminin açıklanmasını istemeyen belde bir sakini, İsrail'e ait İHA'ların 7/24 belde üzerinde uçtuğunu, giriş ve çıkışların havadan denetlendiğini söyledi.

Hizbullah'ın ise omuz üzerinde taşınabilen güdümlü anti savar füzelerle İsrail ordusuna ait hedefleri vurduğunu belirten belde sakini, Hizbullah milislerinin dağlık bölgedeki zeytin ağaçlarının arasında kamufle olduğunu, gerilla taktiği ile saldırıp ardından bölgeden uzaklaştığını anlattı.

Hizbullah şu ana kadar az 12 mensubunu kaybetti

İsrail ordusu ile sınırlı bir şekilde hudut üzerinde çatışan Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana en az 12 mensubunu kaybetti.

Lübnan ile İsrail arasındaki 120 kilometrelik dağlık sınır bölgesinde Lübnan'da 1'i gazeteci olmak üzere toplamda 4 sivil öldü.

Sınır şeridi üzerinde yer alan Lübnan beldeleri ve köylerinin çoğu saldırı korkusu nedeniyle boşaltıldı. Sınır sakinlerinin ekseriyeti Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki yakınlarının yanına veya güneydeki sahil kenti Sur'a göç etti.