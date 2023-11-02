İsrail, Hizbullah bölgelerine hava saldırısı düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail'in kuzeyine yönelik roket saldırılarına yanıt olarak güney Lübnan'daki Hizbullah bölgelerine geniş çaplı hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine fırlatılan roketin ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail'in kuzeyine yönelik roket saldırılarına yanıt olarak güney Lübnan'daki Hizbullah bölgelerine geniş çaplı hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

IDF, şu ana kadar savaş uçakları, tanklar ve toplarla vurulan hedefler arasında askeri karargahlar, roket fırlatma mevzileri ve silah depolarının bulunduğunu aktardı. - TEL AVİV