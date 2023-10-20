İsrail, Hizbullah'a ait noktaları vurdu ve İsraillileri tahliye etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait noktaların hedef alındığını duyurdu. Ayrıca Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona kentinde yaşayan İsraillilerin tahliyesine karar verildiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyine dün gerçekleştirilen saldırılara karşı misilleme olarak gece boyunca Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait çok sayıda noktanın vurulduğu bildirildi.

Lübnan sınırındaki şehir tahliye edilecek

Yapılan ayrı bir açıklamada ise İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona kentinde yaşayanların tahliyesine karar verildiği duyuruldu.

Yaklaşık 22 bin nüfuslu kentte çoğu kişinin devam eden gerilim nedeniyle bölgeyi daha önce terk ettiği belirtiliyor. - TEL AVİV