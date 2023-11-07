İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen saldırılara karşılık olarak Hizbullah'a ait hedefleri savaş uçaklarıyla vurdu. Hedefler arasında silah üssü ve roket fırlatma noktaları bulunuyor.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen saldırılara karşılık "Hizbullah'a ait hedeflerin" savaş uçaklarıyla vurulduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, hava saldırılarında vurulan hedefler arasında Hizbullah'a ait silah üssü, roket fırlatma noktaları gibi yerler olduğu ifade edildi.

Açıklamayla birlikte hava saldırılarının görüntüleri de basınla paylaşıldı.

Lübnan topraklarından bugün İsrail tarafına 20 roket atıldığı, buna karşılık da atışların yapıldığı bölgenin topçu atışıyla vurulduğu bildirilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana zaman zaman karşılıklı saldırılar düzenleniyor.