İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait bir dizi hedefin savaş uçaklarıyla hedef alındığını açıkladı. Bombalanan yerler arasında Hizbullah'a ait altyapı ve bir askeri nokta bulunuyor. İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Lebveniyye beldesinin çevresini beyaz fosfor bombasıyla hedef aldığını aktardı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda 78 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait bir dizi "hedefin" savaş uçaklarıyla hedef alındığını aktardı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, bombalanan yerler arasında "Hizbullah'a ait altyapı ve bir askeri nokta" olduğu belirtildi.

Bu arada İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Lebveniyye beldesinin çevresini "beyaz fosfor bombası"yla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail'e ait savaş uçaklarının da Alma eş-Şaab ve Nakura beldeleri arasındaki bazı bölgelerle Yater beldesi çevresine yönelik birden fazla saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda 78 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü. İsrail saldırılarında, Lübnan'da şimdiye kadar 3 gazeteci de yaşamını yitirdi.